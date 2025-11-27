Zum Inhalt springenBarrierefrei
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren

Folge vom 27.11.2025
Mike steht vor einer großen Entscheidung: Soll er seinen sicheren Bürojob aufgeben, um gemeinsam mit Denese voll in das Design- und Baugeschäft einzusteigen? Ihr neuestes Projekt ist das größte, das sie je umgesetzt haben – eine Herausforderung, die sie an ihre Grenzen bringt, aber auch ihr bislang beeindruckendstes Ergebnis verspricht.

