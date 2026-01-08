Ein Wohntraum zum SchulstartJetzt kostenlos streamen
fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Folge vom 08.01.2026: Ein Wohntraum zum Schulstart
Folge vom 08.01.2026
Mike und Denese betreten ein Haus, in dem jahrelange DIY-Versuche die Struktur fast unbenutzbar gemacht haben. Vor allem überdimensionierte Schränke nehmen den Räumen jede Luft. Die beiden schaffen Ordnung, räumen handwerkliche Fehler aus dem Weg und entwickeln einen Plan, der dem Haus wieder Funktion und Klarheit gibt.
