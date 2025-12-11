fRaNkEnHoUsE - Renovieren statt kapitulieren
Folge vom 11.12.2025: Countdown zur Geburt
45 Min.Folge vom 11.12.2025
Mike hat seinen Bürojob aufgegeben, um sich voll auf das gemeinsame Renovierungsbusiness mit Denese zu konzentrieren. Das neue Projekt hat es in sich: Ein Paar erwartet bald Nachwuchs, und das Haus muss rechtzeitig fertig werden. Zwischen gefährlichen Treppen, einer maroden Küche und der nahenden Geburt bleibt dem Duo kaum Zeit, doch sie geben alles, um das Zuhause in ein sicheres Nest zu verwandeln.
