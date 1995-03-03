Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 12: Überfall
Markus Merthin fühlt sich einsam in der großen Villa und erwägt, sich eine Wohnung zu nehmen. Er verletzt damit Eller, die sich völlig überflüssig fühlt. In der Praxis kann Merthin Herrn Brehme Hoffnung machen: mit künstlicher Befruchtung kann den Brehmes ihr Kinderwunsch vielleicht erfüllt werden. Während Merthin Heinke telefonisch beruhigt, dass Suses Reizbarkeit in ihrem Zustand völlig normal ist, kann er seine Patientin Bea Dautz nur zu einer Untersuchung überweisen: sie hat Angst, dass ihr Mann HIV-infiziert ist und sie und vielleicht auch ihr Kind angesteckt hat. Bei Suse haben die Wehen eingesetzt. Unter Henriettes sachkundiger Betreuung verläuft die Entbindung völlig normal. Merthin hat Frau Dr. Wilke in die Villa eingeladen, aber der Abend verläuft nicht so harmonisch wie geplant. Und dann kommt auch noch der Anruf, dass Heinke überfallen wurde. Am Krankenbett von Heinke treffen sich Markus und Marlene, und schon träumt Heinke wieder von einer heilen Familie.
