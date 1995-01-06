Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 4: Geburtstag
Merthins Geburtstag wirft seine Schatten voraus. Nicht nur, dass die gesamte Verwandtschaft anreist, auch in der Praxis wird gefeiert: hier gratulieren ihm seine Schwestern sogar einen Tag zu früh. Die Patientinnen nehmen natürlich auf einen solchen Tag keine Rücksicht. Frau Werner hat wieder "nur" ein Mädchen bekommen, sehr zum Ärger ihres Mannes, dem Merthin erst deutlich machen muss, an wem das liegen kann, ehe er sich mit dem vierten Töchterchen anfreundet. Und Frau Brehme, eine Frau, die ungewollt kinderlos ist, wird sich wohl eines Tricks bedienen müssen, um auch ihren Mann mit in Merthins Praxis zu locken. Suse, Heinkes Freundin, die sich noch immer bei Merthins aufhält, weicht ihrem Freund Thomas weiterhin aus. Als Thomas erfährt, dass Suse beim Frauenarzt war, stürmt er in die Praxis, um herauszubekommen, was mit Suse ist, vergeblich natürlich. Beim Gespräch mit Suses Eltern bestätigen sich die Ängste und Vorbehalte des Mädchens. Ihre Eltern haben kein Verständnis, wollen nicht, das sich ihre Tochter ihre Zukunft verbaut. Suse entschließt sich, in die Klinik zu gehen. In letzter Minute aber gelingt es Thomas, ihre Entscheidung wieder in Frage zu stellen. Endlich kann im Hause Merthin wirklich einmal eine Feier steigen, sehr zu Marlenes Genugtuung. Doch mitten aus den Feierlichkeiten wird Merthin in die Klinik zu Fatima gerufen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick