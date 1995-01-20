Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 6: Constantin
Frau Brehme ist es wirklich gelungen, sich mit ihrem Mann bei Merthin beraten zu lassen. Allerdings ist er nur nach langem Zögern zu einer Untersuchung seiner Zeugungsfähigkeit zu überreden. In der Sorge um den kleinen Constantin kommen sich Merthin und Dr. Wilke sehr nahe, zumal Marlene länger als geplant in Hamburg bleibt. Heinke ist sauer über die Reise ihrer Mutter in Begleitung von Björn. Die beiden Großväter allerdings, in diesem Falle einig wie sonst nie, machen Merthin Vorwürfe, dass er sich zu wenig um Marlene gekümmert hat. Während Heinke ihr erstes gemeinsames Wochenende mit Freund Flori im Bootshaus verbringt, bleiben Marlene und Merthin auch bei der Feier des Tennisclubs in verschiedenen Welten. Marlene hat Angst, dass ihre Ehe endgültig gescheitert ist. Zu dem verabredeten gemeinsamen Ausflug von Marlene und Markus kommt es auch nicht: ein Anruf holt den Arzt an das Bett von Constantin.
