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Simone Lugners Beauty-Eingriffe & ihre Hochzeitsnacht

Joyn ATStaffel 1Folge 7vom 30.05.2026
Simone Lugners Beauty-Eingriffe & ihre Hochzeitsnacht

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Folge 7: Simone Lugners Beauty-Eingriffe & ihre Hochzeitsnacht

22 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Auch heute nehmen Kathi und Clivia wieder mal kein Blatt vor den Mund. Gästin Simone Lugner bekommt so einige Fragen aufs Auge gedrückt: Wie war die Hochzeitsnacht? Hat sie sich genug um Richard gekümmert? Und wie müsste ein neuer Mann an ihrer Seite sein?

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