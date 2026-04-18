FrühlingsgeBlümel
Folge 1: Britney & Botox
21 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
Schafft Britney jetzt endlich den Weg zurück auf die Bühne oder ist der erneute Absturz der ehemaligen Pop-Prinzessin der Anfang vom Ende? Clivia Blümel & Katharina Frühling tauchen tief in Britneys Welt ein. Und, was ein Gläschen Sekt so ausmacht- die beiden "FrühlingsgeBlümel- Gossipqueens" plaudern auch ganz ungefiltert über ihre Beauty & Botoxgeheimnisse. Und wenn wir schon bei Geheimnisse sind: Was hat eigentlich Herzogin Meghan alles machen lassen? Reinhören denn da verraten sie es....
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FrühlingsgeBlümel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: PULS 4