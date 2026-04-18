Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FrühlingsgeBlümel

Britney & Botox

Joyn ATStaffel 1Folge 1vom 18.04.2026
Britney & Botox

Britney & BotoxJetzt kostenlos streamen

FrühlingsgeBlümel

Folge 1: Britney & Botox

21 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Schafft Britney jetzt endlich den Weg zurück auf die Bühne oder ist der erneute Absturz der ehemaligen Pop-Prinzessin der Anfang vom Ende? Clivia Blümel & Katharina Frühling tauchen tief in Britneys Welt ein. Und, was ein Gläschen Sekt so ausmacht- die beiden "FrühlingsgeBlümel- Gossipqueens" plaudern auch ganz ungefiltert über ihre Beauty & Botoxgeheimnisse. Und wenn wir schon bei Geheimnisse sind: Was hat eigentlich Herzogin Meghan alles machen lassen? Reinhören denn da verraten sie es....

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

FrühlingsgeBlümel
Joyn AT
FrühlingsgeBlümel

FrühlingsgeBlümel

Alle 1 Staffeln und Folgen