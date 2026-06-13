Liebesgeflüster & CellulitewickelJetzt kostenlos streamen
FrühlingsgeBlümel
Folge 9: Liebesgeflüster & Cellulitewickel
21 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Jennifer Lopez soll wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Kim Kardashian hat sich zu ihrem Lewis bekannt UND Cellulite beschäftigt unsere beiden Damen Clivia und Katharina sowieso immer! Deshalb gibts heute Liebesgeflüster und einen guten Tipp für die Bikinisaison.
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FrühlingsgeBlümel
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Genre:Dokumentation, Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: PULS 4