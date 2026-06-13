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FrühlingsgeBlümel

Liebesgeflüster & Cellulitewickel

Joyn ATStaffel 1Folge 9vom 13.06.2026
Liebesgeflüster & Cellulitewickel

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FrühlingsgeBlümel

Folge 9: Liebesgeflüster & Cellulitewickel

21 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Jennifer Lopez soll wieder einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Kim Kardashian hat sich zu ihrem Lewis bekannt UND Cellulite beschäftigt unsere beiden Damen Clivia und Katharina sowieso immer! Deshalb gibts heute Liebesgeflüster und einen guten Tipp für die Bikinisaison.

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