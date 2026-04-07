Futurama
Folge 15: Die Hände des Teufels
22 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Schon seit ewigen Zeiten ist Fry in Leela verliebt, weiß jedoch nicht so recht, wie er sie für sich gewinnen kann. Dies soll nun ein Ende haben: Fry versucht, seine Angebetete durch sein Holophonorspiel zu begeistern. Da sich sein musikalisches Talent jedoch in Grenzen hält, schließt der Liebeskranke einen Pakt mit dem Teufel und bekommt im Gegenzug Luzifers Hände versprochen. Alles könnte so schön sein, wenn nicht Leela plötzlich ihr Gehör verlieren würde ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-6: Walt Disney Company Germany GmbH
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