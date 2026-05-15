Futurama
Folge 10: Im Körper des Freundes
21 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 6
Um an wertvolle Kronjuwelen zu kommen, will Bender die attraktive Amy zu einem Ablenkungsmanöver überreden. Da seine Kollegen sein Vorhaben nicht unterstützen, kommt Farnsworth mit der Lösung: Er hat eine Körpertauschmaschine entwickelt, mit der man seinen Geist in den Körper des anderen pflanzen kann und umgekehrt. Die "Planet Express"-Mitarbeiter tauschen daraufhin wild ihre Körper aus, bis alle den Überblick verloren haben ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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