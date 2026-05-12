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Futurama

Katzenjammer

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 8vom 12.05.2026
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Futurama

Folge 8: Katzenjammer

21 Min.Folge vom 12.05.2026

Nachdem Amy durch ihre mündliche Prüfung gefallen ist, tauchen bei "Planet Express" merkwürdige Katzen auf, die alle Mitarbeiter - außer Amy und Nibbler - zu hypnotisieren scheinen. Es stellt sich heraus, dass die Katzen von einem Planeten stammen, der aufgehört hat, sich zu drehen, und wo nun kein Leben mehr möglich ist. Mit Hilfe von Amys Maschine wollen die Katzen ihren Planeten wieder in Schwung setzen. Sollte ihnen das gelingen, wird die Erde jedoch zu Grunde gehen ...

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