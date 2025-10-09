Zum Inhalt springenBarrierefrei
Futurama

Uhrwerk Original

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 9vom 09.10.2025
Uhrwerk Original

Futurama

Folge 9: Uhrwerk Original

21 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 6

Farnsworth, Verfechter der Evolution, legt sich mit Anhängern des Kreationismus an. Diese glauben, dass eine große, allmächtige Kreatur alles Leben auf der Erde geschaffen hat. Farnsworth gibt klein bei und flüchtet zusammen mit seiner Crew auf einen Asteroiden. Der Professor setzt winzige Miniroboter aus, woraufhin eine Art Roboter-Evolution einsetzt. Als sich Farnsworth der Roboterspezies als ihr Schöpfer vorstellt, wird ihm selbst vor Gericht Kreationismus vorgeworfen.

