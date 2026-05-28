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Futurama

Die Spitze des Zoidbergs

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 10vom 28.05.2026
Die Spitze des Zoidbergs

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Futurama

Folge 10: Die Spitze des Zoidbergs

21 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Zoidberg will lediglich ein paar Kaktusdornen aus Frys Hand entfernen, doch dabei operiert er so ungeschickt, dass nicht nur Fry, sondern fast die gesamte Planet-Express-Crew in Mitleidenschaft gezogen wird. Alle haben Zoidberg ziemlich satt und wollen ihn loswerden. Der Einzige, der sich vehement dagegen wehrt, ist der Professor. Es stellt sich auch bald heraus, warum das so ist ...

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