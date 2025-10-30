Futurama
Folge 9: Das Ei des Fry
21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Leela beschließt, dass sich ab sofort alle nur noch gesund ernähren sollen. Kurzerhand kauft die Planet-Express-Crew ausschließlich Bioprodukte, darunter natürlich auch frische Eier. Fry weigert sich, ein Ei, aus dem bald etwas schlüpfen soll, zu essen, und beschließt, es auszubrüten. Schon bald kommt eine wenig putzige Kreatur aus dem Ei gekrochen: ein kleines Monster, das Säure versprüht und langsam allen über den Kopf wächst ...
Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
