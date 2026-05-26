Futurama
Folge 7: Dead Presidents
21 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Fry arbeitet nebenher in einem Museum, in dem viele historische Köpfe in Einmachgläsern aufbewahrt werden - und zwar lebendig. So auch die gesamte Präsidenten-Riege der USA. Denen ist nach tausend Jahren im Glas ein bisschen langweilig, und so überreden sie Fry zu einer Party, zu der er auch die restliche Planet Express-Crew einlädt. Schon bald finden sie heraus, dass man mit der Flüssigkeit in den Gläsern Zeitreisen begehen kann - mit unvorhersehbaren Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
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Futurama
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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