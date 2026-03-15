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Galileo Stories

Only in Hamburg

ProSiebenStaffel 2026Folge 10vom 15.03.2026
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Galileo Stories

Folge 10: Only in Hamburg

51 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

"Galileo Stories" zeigt Hamburg, die zweitgrößte Stadt Deutschlands, aus unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln: über den Dächern der Stadt vom Dach der Elbphilharmonie, im Untergrund, wo sich das Ankleidezimmer eines früheren Kaisers verbirgt, oder aus der Sicht einer Hamburger Ikone.

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