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ProSiebenStaffel 2026Folge 15vom 26.04.2026
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Folge 15: Only in NRW

50 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

NRW zeigt sein vielfältiges Gesicht: In Düsseldorf tauchen wir ein in Little Tokyo - Europas drittgrößte japanische Community prägt das Viertel zwischen Hauptbahnhof und Berliner Allee. In Köln begleiten wir Politesse Jeanette Werz-Karwoth, die seit 30 Jahren für Ordnung sorgt und verrät, wann sie Nachsicht übt. Im Ruhrgebiet erleben wir den Wandel: Bochumer Wissenschaftler nutzen das Bergbau-Erbe für Nachhaltigkeit, ein Gelsenkirchener Kumpel bewahrt die Zechengeschichte.

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