Galileo Stories
Folge 15: Only in NRW
50 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
NRW zeigt sein vielfältiges Gesicht: In Düsseldorf tauchen wir ein in Little Tokyo - Europas drittgrößte japanische Community prägt das Viertel zwischen Hauptbahnhof und Berliner Allee. In Köln begleiten wir Politesse Jeanette Werz-Karwoth, die seit 30 Jahren für Ordnung sorgt und verrät, wann sie Nachsicht übt. Im Ruhrgebiet erleben wir den Wandel: Bochumer Wissenschaftler nutzen das Bergbau-Erbe für Nachhaltigkeit, ein Gelsenkirchener Kumpel bewahrt die Zechengeschichte.
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Galileo Stories
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Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 1, Season 2023-2026: ProSieben & © Season 1: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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