Galileo Stories
Folge 17: Iconic Places
50 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Der Times Square in New York City ist einer der ikonischsten Plätze der Welt und ein Ort der Superlative: Als größte und teuerste Werbefläche der Welt, hinter der eine Multi-Millionen-Dollar-Industrie steckt, zieht er jährlich Millionen von Touristen an. Und: Murat Evrendilek betreibt in Neukölln seinen eigenen Späti. / Sylt ist die deutsche Urlaubsinsel der Superreichen - hier lautet das Motto "Sehen und gesehen werden". "Galileo" taucht in den Mikrokosmos der Insel ein.
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Galileo Stories
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Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 1, Season 2023-2026: ProSieben & © Season 1: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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