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Galileo Stories

Real Survivor: Allein im bolivianischen Dschungel

ProSiebenStaffel 2026Folge 18vom 14.06.2026
Real Survivor: Allein im bolivianischen Dschungel

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Folge 18: Real Survivor: Allein im bolivianischen Dschungel

61 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12

31 Tage allein im bolivianischen Dschungel - der "Real Survivor" Jhonattan Acosta hat das Unvorstellbare geschafft. Wie schützt man sich vor wilden Tieren, findet Nahrung und den Weg wieder hinaus? "Galileo"-Reporter Vincent stellt sich in einem Dschungel-Experiment der Herausforderung: eine Nacht allein im Regenwald. Wird er sich zurechtfinden und mit welchen Ängsten wird er kämpfen? Und: Gehaltscheck Zugbegleiterin und Co-Pilot / Deconstructed Mr. Beast

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