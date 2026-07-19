Die schönsten Reisen der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 23: Die schönsten Reisen der Welt
50 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
"Galileo Stories" begleitet das Milliardärs-Ehepaar Sharron und John Burgess auf ihrem opulenten Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff und findet heraus, wie es sich anfühlt, in Luxus zu schwelgen und dabei die Welt zu bereisen. Von Helikopter-Flügen bis hin zu den besten Tipps für das Leben als Milliardär - die Burgesses lassen keine Frage offen. Was treibt sie an, und was wünscht man sich, wenn man schon alles hat?
Weitere Folgen in Staffel 2026
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Alle Staffeln im Überblick
Galileo Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2023-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen