Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo Stories

Die schönsten Reisen der Welt

ProSiebenStaffel 2026Folge 23vom 19.07.2026
Die schönsten Reisen der Welt

Die schönsten Reisen der WeltJetzt kostenlos streamen

Galileo Stories

Folge 23: Die schönsten Reisen der Welt

50 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

"Galileo Stories" begleitet das Milliardärs-Ehepaar Sharron und John Burgess auf ihrem opulenten Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff und findet heraus, wie es sich anfühlt, in Luxus zu schwelgen und dabei die Welt zu bereisen. Von Helikopter-Flügen bis hin zu den besten Tipps für das Leben als Milliardär - die Burgesses lassen keine Frage offen. Was treibt sie an, und was wünscht man sich, wenn man schon alles hat?

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Galileo Stories
ProSieben
Galileo Stories

Galileo Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen