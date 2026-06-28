Großer Urlaub für kleines GeldJetzt kostenlos streamen
Galileo Stories
Folge 21: Großer Urlaub für kleines Geld
50 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12
Der Sommer ist da - und mit ihm auch das Urlaubsfieber! Doch so ein unvergesslicher Urlaub hat meist auch seinen Preis. "Galileo Stories" geht auf Schnäppchenjagd und zeigt die besten Tipps und Tricks, um den Geldbeutel zu schonen.
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Galileo Stories
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2023-2026: ProSieben & © Season 1: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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