Galileo
Folge vom 02.01.2026: Deconstructed Emirates
48 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Bei "Galileo" heißt es diesmal - ab in den Flieger. Und zwar nicht in irgendeinen: "Emirates" gehört angeblich zu den besten Fluggesellschaften der Welt. Die Airline verspricht außergewöhnlichen Service und Komfort in allen Kabinen-Klassen. Aber stimmt das wirklich? Oder steckt hinter der Werbung vielleicht nur viel heiße Luft?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen