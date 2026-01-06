Flexible Sport-Abos: Wie gut funktionierts auf dem Land und in der Stadt?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 06.01.2026: Flexible Sport-Abos: Wie gut funktionierts auf dem Land und in der Stadt?
50 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Sport machen, wann und wo man will - klingt verlockend. Doch wie flexibel sind Sport-Abos ohne langfristige Verpflichtungen wirklich? Wie alltagstauglich sind sie in ländlichen Regionen? Niclas aus München und Luisa aus einem kleinen Dorf in Baden -Württemberg testen das Angebot vier Wochen lang. Welche Vorzüge und Herausforderungen erwarten die beiden? Und: Hat der Sport-Abo-Trend auch abseits der Großstadt Potenzial?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen