Alles automatisch: Wie wohnen wir im Jahr 2050?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 17.06.2026: Alles automatisch: Wie wohnen wir im Jahr 2050?
50 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12
Eine künstliche Intelligenz als Mitbewohner und Roboter, die mit im Wohnzimmer leben? Klingt nach Science-Fiction, ist aber die Zukunft. "Galileo" möchte wissen: Wie leben die Menschen im Jahr 2050? Um das herauszufinden, recherchiert das Team gemeinsam mit Experten ein Jahr lang weltweit. Das Ergebnis: das modernste Gebäude Deutschlands.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen