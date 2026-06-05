Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Public-Viewing-Feeling für Zuhause: Outdoor-Beamer im Test

ProSiebenFolge vom 05.06.2026
Public-Viewing-Feeling für Zuhause: Outdoor-Beamer im Test

Public-Viewing-Feeling für Zuhause: Outdoor-Beamer im TestJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 05.06.2026: Public-Viewing-Feeling für Zuhause: Outdoor-Beamer im Test

44 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Die Fußball-WM steht vor der Tür - Zeit für Public Viewing! Aber warum nicht im eigenen Garten, auf dem Balkon oder im Park? Mobile Beamer versprechen genau das: ein großes Bild zum Mitnehmen, schnell aufgebaut und bereits mit Akku und Lautsprecher ausgestattet. Doch wie viel muss ein guter Outdoor-Beamer kosten, damit auch die Bildqualität stimmt? "Galileo"-Reporter Martin Dunkelmann nimmt dafür Modelle aus unterschiedlichen Preisklassen bis auf die letzte Schraube auseinander.

Alle verfügbaren Folgen