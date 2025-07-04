GAME ZERO
Folge 1: Das Spiel der Elemente
30 Min.Ab 12
Die Teilnehmenden betreten erstmals das Spielfeld von Game Zero. Noch ist alles neu – doch die Anspannung liegt in der Luft. Gespräche entstehen, erste Dynamiken formieren sich. Dann beginnt das erste Spiel: Feuer, Wasser, Erde, Luft. Es klingt nach Kindheit – doch wer zu spät reagiert, scheidet aus.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
12
Copyrights:© MediaTotal GmbH