GAME ZERO

No Pain, No Game

No Pain, No Game

GAME ZERO

Folge 4: No Pain, No Game

40 Min.Ab 12

Spiel 3 fordert Schmerzresistenz – und Nerven aus Stahl. Der Parcours ist brutal, die Aufgabe scheinbar klar. Doch in Game Zero ist nichts, wie es scheint. Die Zeit spielt eine Rolle – aber nicht so, wie man denkt. Jede Entscheidung brennt. Und jeder Schritt tut weh.

GAME ZERO
GAME ZERO

GAME ZERO

