GAME ZERO
Folge 4: No Pain, No Game
40 Min.Ab 12
Spiel 3 fordert Schmerzresistenz – und Nerven aus Stahl. Der Parcours ist brutal, die Aufgabe scheinbar klar. Doch in Game Zero ist nichts, wie es scheint. Die Zeit spielt eine Rolle – aber nicht so, wie man denkt. Jede Entscheidung brennt. Und jeder Schritt tut weh.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MediaTotal GmbH