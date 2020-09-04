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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im versunkenen Garten

HGTVFolge vom 04.09.2020
Im versunkenen Garten

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 04.09.2020: Im versunkenen Garten

20 Min.Folge vom 04.09.2020

Im Garten von Alex und Ruth haben Unkraut und Wurzeln die Führung übernommen. Landschaftsdesignerin Sara räumt auf und gestaltet eine tiefergelegte Sitzfläche sowie einen Essbereich. Eine Feuerstelle lädt zu gemütlichen Abenden im Freien ein.

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