Im Garten für eine BrautpartyJetzt kostenlos streamen
Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 11.09.2020: Im Garten für eine Brautparty
20 Min.Folge vom 11.09.2020
Shawn ist seit Kurzem stolzer Hausbesitzer. Er hat seiner Schwester Jade angeboten, ihre Brautparty in seinem Garten zu feiern und Landschaftsdesignerin Sara Bendrick gebeten, den Garten in Form zu bringen. Die Gäste dürfen sich auf einen tiefergelegten Sitzbereich, eine Lounge-Area mit Bar und sogar auf ein Freiluftkino freuen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.