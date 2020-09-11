Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 11.09.2020: Im Obst- und Gemüsegarten
20 Min.Folge vom 11.09.2020
Jodi und ihr Freund Ryan haben viel Zeit und Geld in die Gestaltung ihres Hauses gesteckt, den Garten aber vernachlässigt. Landschaftsdesignerin Sara ist begeistert von dem Grapefruit-Baum, der sich im Garten befindet und verschönert den Rasen rund um den Baum. Außerdem baut sie einen Essbereich und einen Whirlpool ein.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.