GENERATION WEHRDIENST
Folge 5: HOMESTORIES
14 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6
Hier lernt ihr die Rekrutinnen und Rekruten ganz privat kennen: persönliche Einblicke, private Geschichten und Homestory-Momente, die zeigen, wie es abseits vom Dienst aussieht. Wer steckt hinter der Uniform, wie wohnten die Neuen vor der Bundeswehr und was bringen sie an Erfahrungen, Motiven und Persönlichkeit mit?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
GENERATION WEHRDIENST
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Bundeswehr