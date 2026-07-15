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GENERATION WEHRDIENST

HOMESTORIES

brandedcampaigns6Staffel 1Folge 5vom 15.07.2026
HOMESTORIES

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GENERATION WEHRDIENST

Folge 5: HOMESTORIES

14 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6

Hier lernt ihr die Rekrutinnen und Rekruten ganz privat kennen: persönliche Einblicke, private Geschichten und Homestory-Momente, die zeigen, wie es abseits vom Dienst aussieht. Wer steckt hinter der Uniform, wie wohnten die Neuen vor der Bundeswehr und was bringen sie an Erfahrungen, Motiven und Persönlichkeit mit?

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