GENERATION WEHRDIENST
Folge 8: ORIENTIERUNG
17 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
Letzte Folge Staffel 1! Heute geht es für die Rekrutinnen und Rekruten um Orientierung mit Karte und Kompass, Übungen im Gelände und das Zurechtfinden im Wald. Dabei zeigt sich, wie wichtig Orientierungsmarsch, Geländeausbildung und sicheres Bewegen in unbekanntem Gelände in der Grundausbildung sind.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Bundeswehr