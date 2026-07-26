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GENERATION WEHRDIENST

ORIENTIERUNG

brandedcampaigns6Staffel 1Folge 8vom 26.07.2026
ORIENTIERUNG

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Folge 8: ORIENTIERUNG

17 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

Letzte Folge Staffel 1! Heute geht es für die Rekrutinnen und Rekruten um Orientierung mit Karte und Kompass, Übungen im Gelände und das Zurechtfinden im Wald. Dabei zeigt sich, wie wichtig Orientierungsmarsch, Geländeausbildung und sicheres Bewegen in unbekanntem Gelände in der Grundausbildung sind.

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