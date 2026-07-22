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GENERATION WEHRDIENST

SCHIESSAUSBILDUNG

brandedcampaigns6Staffel 1Folge 7vom 22.07.2026
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Folge 7: SCHIESSAUSBILDUNG

20 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 16

Heute bekommen die Rekrutinnen und Rekruten zum ersten Mal Waffen in die Hand. Die Grundlagen der Waffenausbildung fokussieren sich auf den sicheren Umgang mit dem Gewehr G36, erste Abläufe der Waffenhandhabung, Sicherheitsregeln und den Einstieg in die Schießausbildung.

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