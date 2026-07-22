GENERATION WEHRDIENST
Folge 7: SCHIESSAUSBILDUNG
20 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 16
Heute bekommen die Rekrutinnen und Rekruten zum ersten Mal Waffen in die Hand. Die Grundlagen der Waffenausbildung fokussieren sich auf den sicheren Umgang mit dem Gewehr G36, erste Abläufe der Waffenhandhabung, Sicherheitsregeln und den Einstieg in die Schießausbildung.
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GENERATION WEHRDIENST
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Bundeswehr