Kaya Yanar & Oliver PocherJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 16: Kaya Yanar & Oliver Pocher
46 Min.Folge vom 08.08.2018Ab 6
Was ist ein Trottelprivileg? Warum trägt die Braut einen Brautstrauß? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Lasagne-Methode?
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1 & © Season 1, Season 2019: Sat.1