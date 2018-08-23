Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben - Das Quiz

Simon Pearce & Reiner Calmund

SAT.1Folge vom 23.08.2018
Simon Pearce & Reiner Calmund

Simon Pearce & Reiner CalmundJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 23.08.2018: Simon Pearce & Reiner Calmund

44 Min.Folge vom 23.08.2018Ab 12

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Simon Pearce und Reiner Calmund. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen