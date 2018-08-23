Simon Pearce & Reiner CalmundJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 23.08.2018: Simon Pearce & Reiner Calmund
44 Min.Folge vom 23.08.2018Ab 12
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Simon Pearce und Reiner Calmund. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 1-4: SAT.1