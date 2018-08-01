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Genial daneben - Das Quiz

Matze Knop & Janine Kunze

SAT.1Staffel 1Folge 6vom 01.08.2018
Matze Knop & Janine Kunze

Matze Knop & Janine KunzeJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge 6: Matze Knop & Janine Kunze

43 Min.Folge vom 01.08.2018Ab 6

Was ist ein Trottelprivileg? Warum trägt die Braut einen Brautstrauß? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Lasagne-Methode?

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Genial daneben - Das Quiz
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Genial daneben - Das Quiz

Genial daneben - Das Quiz

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