Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben - Das Quiz

Kaya Yanar & Michael Kessler

SAT.1Staffel 1Folge 65vom 14.11.2018
Kaya Yanar & Michael Kessler

Kaya Yanar & Michael KesslerJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge 65: Kaya Yanar & Michael Kessler

43 Min.Folge vom 14.11.2018Ab 6

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Kaya Yanar und Michael Kessler. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Genial daneben - Das Quiz
SAT.1
Genial daneben - Das Quiz

Genial daneben - Das Quiz

Alle 4 Staffeln und Folgen