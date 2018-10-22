Ingolf Lück & Lisa FellerJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 68: Ingolf Lück & Lisa Feller
42 Min.Folge vom 22.10.2018Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Ingolf Lück und Lisa Feller. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1