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Genial daneben - Das Quiz

Bernd Stelter & Thomas Anders

SAT.1Staffel 1Folge 75vom 16.10.2018
Bernd Stelter & Thomas Anders

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Genial daneben - Das Quiz

Folge 75: Bernd Stelter & Thomas Anders

43 Min.Folge vom 16.10.2018Ab 6

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Bernd Stelter und Thomas Anders. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein.

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