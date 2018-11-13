Christine Neubauer & Ingo AppeltJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 79: Christine Neubauer & Ingo Appelt
43 Min.Folge vom 13.11.2018Ab 6
Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Christine Neubauer und Ingo Appelt. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1