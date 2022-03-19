Thomas Hermanns & Susan SideropoulosJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 19.03.2022: Thomas Hermanns & Susan Sideropoulos
43 Min.Folge vom 19.03.2022
Zuwachs bei der "Genial daneben-Familie": Martin Rütter verstärkt das Promi-Panel und stellt sich gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Unterstützt werden sie heute von den Gästen Susan Sideropoulos und Thomas Hermanns.
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Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 1-4: SAT.1