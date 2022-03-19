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Genial daneben - Das Quiz

Thomas Hermanns & Susan Sideropoulos

SAT.1Folge vom 19.03.2022
Thomas Hermanns & Susan Sideropoulos

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 19.03.2022: Thomas Hermanns & Susan Sideropoulos

43 Min.Folge vom 19.03.2022

Zuwachs bei der "Genial daneben-Familie": Martin Rütter verstärkt das Promi-Panel und stellt sich gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Unterstützt werden sie heute von den Gästen Susan Sideropoulos und Thomas Hermanns.

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