Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben - Das Quiz

Nina Moghaddam & Marc Bator

SAT.1Folge vom 19.03.2022
Nina Moghaddam & Marc Bator

Nina Moghaddam & Marc BatorJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 19.03.2022: Nina Moghaddam & Marc Bator

43 Min.Folge vom 19.03.2022

Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Nina Moghaddam und Marc Bator. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen