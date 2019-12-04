Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 04.12.2019: Arland & Bessin
42 Min.Folge vom 04.12.2019
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Ilka Bessin und Maximilian Arland. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.
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Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 2-4: SAT.1