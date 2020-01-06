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Genial daneben - Das Quiz

Jana Ina Zarrella & Peter Rütten

SAT.1Staffel 3Folge 24vom 06.01.2020
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Genial daneben - Das Quiz

Folge 24: Jana Ina Zarrella & Peter Rütten

43 Min.Folge vom 06.01.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Jana Ina Zarrella und Peter Rütten. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

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