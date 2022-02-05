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Genial daneben - Das Quiz

Kaya Yanar & Sonya Kraus

SAT.1Folge vom 05.02.2022
Kaya Yanar & Sonya Kraus

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 05.02.2022: Kaya Yanar & Sonya Kraus

43 Min.Folge vom 05.02.2022Ab 12

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Kaya Yanar und Sonya Kraus stellen sich gemeinsam mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

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