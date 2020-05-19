Torsten Sträter & Silvia SchneiderJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 31: Torsten Sträter & Silvia Schneider
43 Min.Folge vom 19.05.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große "Tiere" Special. Mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Zusammen mit Torsten Sträter und Silvia Schneider stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus der Welt der Tiere. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1