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Genial daneben - Das Quiz

Tahnee Schaffarczyk & Nina Vorbrodt

SAT.1Staffel 3Folge 32vom 19.02.2022
Tahnee Schaffarczyk & Nina Vorbrodt

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Genial daneben - Das Quiz

Folge 32: Tahnee Schaffarczyk & Nina Vorbrodt

43 Min.Folge vom 19.02.2022

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Tahnee Schaffarczyk und Nina Vorbrodt stellen sich zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

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