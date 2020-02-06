Hannes Jaenicke & Melissa KhalajJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 34: Hannes Jaenicke & Melissa Khalaj
43 Min.Folge vom 06.02.2020
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Hannes Jaenicke und Melissa Khalaj stellen sich zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.
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Genial daneben - Das Quiz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1