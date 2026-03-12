Verhandlungsgeschick oder Waffengewalt - US-Cop Heidi gibt ihr BestesJetzt ohne Werbung streamen
German Cops
Folge 3: Verhandlungsgeschick oder Waffengewalt - US-Cop Heidi gibt ihr Bestes
44 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Sergeant Harry erlebt in Ontario einen kuriosen Einsatz: Ein Autofahrer fährt ahnungslos mit einem abgerissenen Tankschlauch umher. Doch die wahre Herausforderung wartet in Englewood auf die deutsche Polizistin Heidi. Als Verhandlungsexpertin muss sie einen bewaffneten Mann zur Aufgabe bewegen, der sich in einem Haus verschanzt hat. Kann sie die gefährliche Situation entschärfen, oder wird das SWAT-Team eingreifen müssen?
Genre:Dokudrama
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
